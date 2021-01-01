كاتب أمريكي: وجود الولايات المتحدة في خطر حال عدم تقديم ترامب للمحاكمة

حذر الكاتب الأمريكي تشارلز بلو، كاتب عمود بصحيفة "نيويورك تايمز"، من أن سلطات الولايات المتحدة لا تستطيع "تحمل عدم تقديم الرئيس الأمريكي السابق ترامب إلى العدالة.



وقال في مقال له، إن ترامب تعلّم من أخطائه وأصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى، ذاكرا أن النظام السياسي الأمريكي ووجود البلاد برمته في خطر إذا لم تتم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الأحداث المحيطة باقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.



وأضاف أن "دخول ترامب إلى معترك السياسة في المقام الأول كان اختبارا لحواجز نقاط الضعف في النظام السياسي الأمريكي، وكل مرة كان يفشل فيها في اختراق السياج، كانت شجاعته تزداد، ليصبح في نهاية المطاف مفترسا سياسيا أفضل.



وذكر أنه مع اختتام سلسلة جلسات الاستماع في الكونجرس حول "تمرد 6 يناير"، أصبح من الواضح أن ترامب يجب أن يتهم بجرائم متعددة، إلا أن الكاتب عاد وقال: "لست جزءا من وزارة العدل، وستتخذ هي القرار النهائي بشأن الاتهامات الفدرالية".



وتابع تشارلز بلو أن: "ترامب الذي لن يُحاكم هو ترامب الذي يمكن أن يسبب الفوضى".



وتابع: "قد يجادل البعض بأن محاكمة رئيس سابق ستغير قواعد السباق الرئاسي إلى الأبد، إلا أنني سأجادل بأنه إذا لم يتم تقديم ترامب للمحاكمة، فهناك خطر لانهيار النظام السياسي الأمريكي برمته ومن ثم انهيار البلاد".



وكانت مجلة "رولينغ ستونز" قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن ترامب يريد المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ليس فقط ليصبح رئيسا للدولة، وإنما من أجل تجنب المشكلات القانونية التي يواجهها، والتي يمكن أن تصل حتى إلى توجيه تهم جنائية محتملة ضده، تصل عقوبتها حتى إلى السجن.