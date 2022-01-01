إخلاء مناطق سكنية جراء ثوران بركان ساكوراجيما في اليابان

ثار بركان ساكوراجيما جنوبي اليابان مرتين صباح اليوم الاثنين، نافثا الرماد البركاني والصخور لدائرة نصف قطرها أكثر من 5ر2 كيلو متر، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذير على أعلى مستوى.

وذكرت محطة تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية أنه لم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع إصابات أو أضرار، على الرغم من إصدار أوامر لنحو 50 من سكان قريتين صغيرتين في الجزيرة البركانية بإخلاء منازلهم كإجراء احترازي.

يشار إلى أن ساكوراجيما هو أحد أكثر البراكين نشاطا في اليابان، ويبلغ ارتفاعه 1117 مترا، ويقع قبالة مدينة كاجوشيما في كيوشو، ثالث أكبر جزيرة في اليابان.

وتقع اليابان على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية والثورانات البركانية. ويوجد في البلاد أكثر من 100 بركان نشط، ويجري رصد نحو 50 منها على مدار الساعة.

وتمتد حلقة النار في المحيط الهادئ، موقع تلاقي الصفائح التكتونية المختلفة، من الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية حتى الساحل الغربي للولايات المتحدة ، ثم على طول روسيا واليابان حتى جنوب شرق آسيا ونيوزيلندا.