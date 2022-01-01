ارتفاع الغاز في البورصة الأوروبية بعد إعلان التخفيض الجديد عبر خط نورد ستريم1

ارتفعت أسعار الغاز في البورصة الأوروبية على الفور بعد إعلان شركة جازبروم الروسية للطاقة اعتزامها تخفيض ضخ خط الغاز عبر خط نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى 20%.

وارتفع سعر العقد الآجل في مركز "تي تي إف" في هولندا، الذي يحدد اتجاه الأسعار، ليصل إلى 175 يورو لكل ميجاواط/ساعة بزيادة بنسبة 7ر7% مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي.

من جانبه، توقع خبير الطاقة فلوريان شتراك الذي يعمل في بوابة الأسعار "تشيك 24" استمرار ارتفاع أسعار الغاز في البورصات وقال إن السبب في ذلك يتمثل في أن الطلب على الغاز ثابت نسبيا ومن ثم يتعين البحث عن بديل تحسبا لانقطاع الغاز الروسي.

وفي ذات السياق، قال خبير الطاقة لدى اتحاد شركات الصناعات الكيماوية في ألمانيا، يورج روترميل لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية إن " التخفيض الجديد لتوريدات الغاز إلى 20% يزيد من مخاطر نقص الغاز لدينا في الشتاء لأننا سنواجه صعوبات كبيرة في مل خزاناتنا".

وأضاف أن هناك حالة من عدم اليقين "علينا أن نتعايش معها حاليا، ولا أحد يعرف كيف سيتطور الموقف".

ورأى روترميل أن الشيء الأهم هو " ننفذ بأسرع ما يمكن التدابير التي من شأنها أن تزيد من استغنائنا عن توريدات الغاز الروسي، وتتمثل هذه في المحطات العائمة للغاز الطبيعي المسال والتحول إلى توليد الكهرباء عن طريق الفحم وتطبيق نموذج مزادات لشركات الصناعة لترشيد استهلاك الغاز".

كانت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا قالت إن التخفيض الجديد لتدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1 ليس له سبب فني.

وقالت متحدثة باسم الوكالة اليوم :" علمنا بالإعلان"، مشيرة إلى أن الوكالة تراقب الوضع بدقة وتجري مشاورات مكثفة مع وزارة الاقتصاد وفريق إدارة أزمة الغاز.

وأضافت المتحدثة:" لا يوجد وفقا لمعلوماتنا سبب فني لتخفيض التوريدات".

كانت شركة "جازبروم" الروسية للطاقة أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها ستخفض اعتبارا من بعد غد الأربعاء التدفق اليومي للغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى 20%.

وأوضحت الشركة في بيان أنه اعتبارا من الساعة السادسة بتوقيت وسط أوروبا من بعد غد الأربعاء سيتدفق يوميا 20% أو 33 مليون متر مكعب من الغاز عبر أهم خط إمداد إلى ألمانيا، وأرجعت التخفيض إلى إصلاح توربين آخر.