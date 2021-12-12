الرئيس التونسي: سنؤسس جمهورية جديدة ومجتمعا قائما على الدستور

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن رئيس الجمهورية لا يستمد مشروعيته من المجلس النيابي ولكن يستمدها من الشعب الذي له الكلمة الفصل في نهاية المطاف، مضيفا أن كل مواطن يمتلك جزءا من السيادة وعليه أن يمارس سيادته.



وأكد سعيد، في تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين، ضرورة وجود تعددية سياسية حقيقية في المجتمع وليست الحزبية الشكلية والديمقراطية الشكلية، واصفا الفترة السابقة: "انتقلنا من دولة الحزب الواحد أو المهيمن إلى دولة اللوبي المهيمن".



وتحدث الرئيس التونسي عن منتقديه قائلا: "عليهم أن يراجعوا القواعد الأساسية في القانون الدستوري وتصنيف الأنظمة السياسية خير لهم من أن يتبجحوا بمعرفة أو أقوال لا يعرفون مغزاها أو تاريخها"، مضيفا: "إنهم يجهلون الفرق بين المساواة والعدل ويدعون في العلم معرفة ولا يريدون التوبة أو التواضع".



وأضاف سعيد: "كفى عبثًا بخزائن الدولة"، متسائلا: "لماذا لم يتحركوا لاستعادة ثرواتنا وأموالنا المنهوبة بالمليارات؟ سنؤسس جمهورية مختلفة عن العشر سنوات الماضية وقبلها التي كان من يحكم فيها يخرج ميتا أو مطرودا، سنؤسس لمجتمع قائم على الدستور".



ونوه رئيس الجمهورية التونسي بأن تونس نجحت بعد الاستعمار لوجود ثورة في التعليم في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه بحث مع وزير التربية كيفية إصلاح منظومة التعليم وإمكانية إحداث ثورة تعليمية في المجتمع، مؤكدا أن الشباب قادر على الإبداع وسيتم إيجاد الوسائل القانونية لتمكينه لأنه ثروة وليس عبئا على الوطن.