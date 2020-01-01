تقرير: طيارو الخطوط الجوية البريطانية يهددون بتنظيم إضراب

يستعد طيارو شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايروايز" لتوجيه تهديد بتنظيم إضراب بعدما رفضت الشركة اتفاق الأجور، حسبما أفادت صحيفة تيلجراف نقلا عن نقابة الطيارين (بالبا).

وأوضحت النقابة لشركة الطيران أنها يجب أن تتخلى عن خطة خفض أجور الطيارين، التي تم الاتفاق عليها في عام 2020 .

وكانت بريتش أيروايز قد قررت في مطلع الشهر الجاري إلغاء 10300 رحلة إضافية خلال موسم الصيف حيث تكافح الشركة للتعامل مع أزمة نقص العمالة التي تسببت في حالة من الفوضى في قطاع الطيران في أوروبا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدلات التضخم دفعت العاملين في صناعة الطيران بأوروبا إلى تنظيم حملات للمطالبة بزيادة الأجور، مدعومين بالتعافي السريع لحركة السفر مع نقص حاد في العمالة بالقطاع، وهو ما أجبر العديد من المطارات المحورية في مختلف أنحاء أوروبا على إلغاء مئات الرحلات.