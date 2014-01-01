مباحثات أردنية لبنانية بشأن التعاون في مجال التنمية المحلية

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التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه اليوم الاثنين، وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، الذي يزور الأردن لتبادل التجارب والخبرات في مجال تمكين البلديات من المساهمة في التنمية المحلية.

وشدد الخصاونة خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن ولبنان.

وقال إن الحكومة وبتوجيهات مباشرة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تعمل على تقديم الدعم والإسناد للبنان وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لدعم لبنان و اللبنانيين.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى الجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني مع المجتمع الدولي لتمكين الأشقاء في لبنان من تجاوز التحديات التي تواجهه.

من جهته أعرب وزير الداخلية والبلديات اللبناني عن الشكر والتقدير للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة العاهل الأردني لدعم لبنان على كافة الصعد الإقليمية والدولية.

ولفت إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان سواء ما يتعلق بالأزمة المالية أو تحديات نقص إمدادات الكهرباء والغاز.

وتناول الحديث خلال اللقاء تداعيات أزمة اللجوء السوري على البلدين باعتبارهما من أكبر الدول المستضيفة للاجئين السوريين.