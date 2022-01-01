عمرو أديب يعزي شريف عامر في وفاة والده: اللي خلف مماتش

نعى الإعلامي عمرو أديب، الكاتب الصحفي منير عامر، والد الإعلامي شريف عامر، لافتًا إلى أن الراحل من الصحفيين الذين يعملون في المهنة طوال حياتهم، وتتلمذ على يد إحسان عبدالقدوس ونجيب محفوظ وفتحي غانم.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «اشتغل صحفي (جورنالجي)، بدأ حياته على يد إحسان عبدالقدوس، وكان قريبًا من عبدالحليم حافظ، يكتب الرواية والمقال، وكان من مدرسة صباح الخير وروزاليوسف».



ووصف الراحل بأنه «صحفي كتّيب مثقف، يحب أن يرى العالم ويسافر إلى الخارج»، مضيفًا: «قيمة كبيرة فقدناها اليوم، نعزي شريف عامر، اللي خلف مماتش، وشريف إعلامي عظيم محترم شرب من والده الثقافة وفكرة البحث عن الخبر».



وأعلن الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، اليوم الاثنين، وفاة والده الكاتب الصحفي منير عامر.



وقال عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، الاثنين: «على شاطئ المتوسط بدأ رحلته، وعلى نفس الشاطئ أنهاها. رحل أبي ومعلمي، رحل الصحفي المحترم، منير عامر».