هالاند يسخر من «أعين المتربصين» في جولاته التسوقية!

سخر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من التقارير التي انتشرت له في وقت سابق، عبر الصحف الإنجليزية وتتحدث عن جولاته التسوقية.

ونشر هالاند صورة شخصية له وهو في أحد المتاجر الكبرى خلال جولة فريقه بالولايات المتحدة الأمريكية، معلقا بشكل ساخر: "اليوم ذهبت للتسوق من جديد.. من يمكنه القول ماذا اشتريت؟.. هل من أحد؟"

وكانت صحف قد نشرت صورة هالاند لترصد المشتريات التي حصل عليها وسعر كل منها، مع مقارنات بين الاشياء زهيدة الثمن التي اشتراها وقيمة عقده مع السيتي.

وكان مهاجم بروسيا دورتموند الألماني قد انتقل إلى السيتي في صفقة قوية لبطل الدوري الإنجليزي مستغلا قيمة الشرط الجزائي في عقده مع دورتموند.