ألمانيا تسجل أكثر من 915 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي سجلت ألمانيا أكثر من 915 ألف لاجئ من أوكرانيا في السجل المركزي للأجانب، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



ووفقا للبيانات، فإن من بين هؤلاء 890 ألفا و605 لاجئين يحملون الجنسية الأوكرانية (وفقا للوضع حتى 19 يوليو الجاري).



ومن غير الواضح عدد اللاجئين الذين لا يزالون حتى الآن في ألمانيا. ومن المرجح أن عددا كبيرا منهم قد سافر بالفعل إلى بلدان أخرى أو عاد إلى أوكرانيا.



ويمكن للأوكرانيين دخول ألمانيا بأوراقهم دون الحاجة إلى تقديم طلب لجوء. ولا تشمل الإحصائيات الرسمية أولئك الذين يقيمون مع أصدقاء أو أقارب لهم في ألمانيا ولا يتقدمون للحصول على أي مساعدات حكومية.



وقبل أشهر قرر الاتحاد الأوروبي تفعيل ما يسمى إرشادات التدفق الجماعي لأول مرة من أجل استقبال لاجئي الحرب من أوكرانيا. وتنص الإرشادات على أن طالبي الحماية غير ملزمين بالتقدم بطلب للحصول على اللجوء، ولكنهم سيحصلون أولا على تصريح إقامة لمدة عام واحد وسيُسمح لهم بالعمل. ويمكن تمديد التصريح لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.



وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يشكل الفتيات والنساء 7ر65% من اللاجئين القادمين من أوكرانيا المسجلين في السجل المركزي للأجانب. ومن بين البالغين تشكل النساء 6ر75% والرجال 9ر23%. ويبلغ عدد الأطفال دون 18 عاما 339 ألفا و799 طفلا (1ر37%)، ومعظمهم في سن المدرسة الابتدائية (من 6 إلى 11 عاما: 129 ألفا و503 أطفال).



ويبلغ عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما 120 ألفا و154 فردا، بينما يبلغ عدد من تفوق أعمارهم 60 عاما 69 ألفا و22 فردا (5ر7%).