وزير التعليم: الدروس الخصوصية بيزنس يشبه ظاهرة المستريح

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ظاهرة الدروس الخصوصية وموكب مدرس الفلسفة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس": "الدروس الخصوصية بيزنس والمدرسون يروجون لأنفسهم بإيهام الأهالي أن لديهم مفتاح النجاح وصاحب فيديو الموكب ليس مدرسًا ولم يدرج كمعلم".

وأضاف أن كثيرا من الدروس الخصوصية لا يقوم عليها مدرسون متخصصون، متابعا: "الدروس الخصوصية مثل أزمة المستريح قائمة على الخداع وهناك أزمة ثقة لابد من مواجهتها".

وتابع: "المنصات المجانية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم يقوم عليها الأساتذة الذين يضعون الامتحان، والبعض يختار دفع أموال في هذه الدروس ويترك المنصات المجانية رغم أنها من متخصصين، ونحتاج لزيادة الوعي عند الناس ومواجهة أزمة الثقة".