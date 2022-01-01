علق عمر صلاح حارس مرمى سموحة، على خسارة فريقه أمام الزمالك، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال صلاح، في تصريحاته عقب المباراة: «أهنئ أولًا الزمالك على حصد لقب الكأس، حاولنا أن نخرج بنتيجة إيجابية من المباراة ولكن نحمد الله على كل شيء».

وواصل: «من وقت خروجي من نادي الزمالك كنت أتمنى أن مواجهته لأثبت نفسي».

وأوضح: «الهدف الأول لأحمد سيد زيزو أثر علينا نفسيًا في توقيته بنهاية الشوط الأول، ولكن حاولنا في الشوط الثاني ولم يكن التوفيق معنا».

ورفع الأبيض رصيده إلى 60 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين توقف رصيد الفريق السكندري عند 39 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.