البحرين تبحث مع الأردن وأستراليا تعزيز علاقات التعاون العسكري

بحث رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، مع الملحق العسكري بسفارة الأردن في مملكة البحرين العميد الركن علي عبدالله الغدايرة، أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وبخاصة ما يتعلق منها في المجال العسكري والتعاون الدفاعي.

وأعرب رئيس الأركان البحريني، خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين، عن تقديره بالدور الذي يقوم به الملحق في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين والأردن.

وفي سياق متصل، بحث رئيس هيئة الأركان البحريني مع الملحق العسكري الأسترالي المعتمد لدى مملكة البحرين العقيد بحري برادلي جون فيزارد، علاقات التعاون والتنسيق العسكري المشترك القائم بين البلدين.