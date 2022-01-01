أبدى محمد أشرف "روقا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على فريق سموحة في مباراة مساء أمس في الدوري، كما بارك للاعبين ومجلس الإدارة والجماهير التي تساندهم باستمرار.

وقال اللاعب في تصريحاته بعد المباراة:" أهم شيء بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط بغض النظر عن من يشارك في المباريات من عدمه".

وأضاف روقا قائلا:" أغلقنا صفحة الكأس وركزنا على لقاء سموحة لتحقيق الفوز، والآن بعد المباراة سنغلق ملفها ونركز على مواجهة فيوتشر المقبلة، نحن فريق كبير ونخوض كل المباريات من أجل الفوز، ووجود الجماهير حافز كبير لنا وأمر مميز جدًا".

وحقق فريق الزمالك فوزًا على نظيره سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بحيث سجل أولًا أحمد سيد "زيزو" والثاني سجله سيف الدين الجزيري.

ورفع الأبيض رصيده إلى 60 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين توقف رصيد الفريق السكندري عند 39 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.