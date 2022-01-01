بولندا تعارض اقتراحا للاتحاد الأوروبي لتوفير الطاقة الإجباري وسط التوترات مع روسيا

تعارض بولندا، اقتراحا للاتحاد الأوروبي يقضي بتوفير إجباري لاستهلاك الغاز نسبته 15% في ضوء التوترات مع روسيا.

وقالت آنا موسكافا وزيرة البيئة وشؤون المناخ، "يمكننا أن نتحدث عن آليات طوعية، يمكننا أن نتحدث عن توفير في الدول بشكل فردي". لكنها أضافت أنه من الصعب بمكان الموافقة على هدف جامع للتوفير "دون معرفة ما سيكون عليه الشتاء القادم".

وذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي أيه بي) أن الوزيرة شددت أيضا على أن منشآت تخزين الغاز في بولندا " مملوءة بالفعل".

يذكر أن ألمانيا، القوة المهيمنة بالاتحاد الأوروبي، تواجه أزمة طاقة مع شركة جازبروم الروسية الحكومية العملاقة للطاقة ، التي تقول إنها ستقوم بتخفيض تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى 20 % مبررة ذلك بإجراء إصلاحات لتوربين آخر.

ويخشى الساسة الألمان أن يكون ذلك مجرد حيلة، وأن هذا هو رد روسيا على دعم ألمانيا لأوكرانيا عقب غزوها من قبل موسكو، التي واجهت عقوبات واسعة النطاق فرضها الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي اقتراح المفوضية بتوفير استهلاك الغاز بنسبة 15 % غدا الثلاثاء في بروكسل.