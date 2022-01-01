وزارة الصحة السعودية تعلن عن 3 إصابات بجدري القرود قادمة من أوروبا

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد حالات الإصابة بجدري القرود في المملكة وصل إلى ثلاث حالات.

وقال الوزارة إن المصابين الثلاثة بجدري القرود كانوا عائدين من أوروبا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أول أمس السبت مرض جدري القرود "حالة طوارئ صحية عالمية" مطلقة أعلى مستوى من التأهب، في محاولة لاحتواء تفشي المرض الذي أصاب حتى الآن حوالي 17 ألف شخص في 74 بلدا.

يشار إلى أنه تم اكتشاف أولى الإصابات بجدري القرود لدى البشر في العام 1970 وهو أقل خطورة وعدوى من الجدري البشري الذي تم القضاء عليه في عام 1980.

وينتقل المرض عن طريق الاتصال الوثيق وعادة ما يُشفى المريض من دون تدخل بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.