قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن هناك عدة شركات طيران في القطاع الخاص تعمل بنموذج منخفض التكاليف أو مشابه له، لافتًا إلى أن كل الكيانات الكبرى عالميًا، لديها ذراع منخفض التكاليف باسم آخر يقع تحت مظلتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن مصر الطيران عملت على الذراع المنخفض التكاليف منذ مدة، قائلًا إنها بصدد التعاقد مع عدة طائرات للتأجير.

وذكر أن شكل الطائرات في المنخفض التكاليف مختلف عن الطائرات العادية، مشيرًا إلى أن المسافة بين الكراسي تقل، كما أن الحساب بالنسبة للحقائب التي يحملها المسافر أو الوجبات المقدمة، يكون بقيم محددة.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت الكيان منخفض التكاليف، حتى تستقطب السياحة القادمة إلى مصر، وخاصة أن سياح أوروبا والدول الأخرى يستخدمون هذا الطيران للقدوم إلى الغردقة والأقصر وشرم الشيخ، موضحًا أنها تنسق مع وزارة السياحة بشأن هذا الملف.

ولفت إلى أن سعر تذكرة الطيران الداخلي من القاهرة إلى الغردقة 2400 جنيه، مضيفًا أن التذكرة في الطيران منخفض التكاليف بالنسبة لتلك الوجهة لن تزيد عن 1500 أو 1600 جنيه.

ونوه إلى أن أسعار التذاكر للطيران الداخلي ارتفعت قليلًا؛ بسبب الارتفاع المهول في أسعار الوقود، مستطردًا أن وجهات الطيران الداخلي تشمل كل المقاصد السياحية كشرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم.