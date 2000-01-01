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أعلنت غرفة المتابعة بوزارة الزراعة أنها رصدت تراجعا اليوم في أسعار بيض المائدة في البورصة.

وأضافت الغرفة، أنه من المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع في الأيام القادمة خاصة بعد طرح الوزارة كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل ضخ كميات إضافية من البيض الأبيض والأحمر في جميع منافذها الثابتة والمتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية وبأسعار أقل من السوق وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.