محافظ المنيا يبحث مع مستثمرين إقامة أنشطة صناعية متنوعة بالمنطقة الصناعية

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال، لبحث تعزيز سبل التعاون بما يسهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة.

وناقش المحافظ، مع بعض المستثمرين، إقامة عدد من الأنشطة الصناعية بالمنطقة الصناعية على مساحة 211 ألف متر، كبديل لمصنع كريستال عصفور والذي توقف عن العمل.

وتضم تلك الأنشطة المزمع تنفيذها مصنعًا لمستلزمات أنظمة تكييف الهواء المركزية ونشاط آخر خاص بالغزل والنسيج، وكذلك تصنيع الآلات وقطع الغيار.

جاء ذلك بحضور إسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وحرص محافظ المنيا، على إبراز جهود وانجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة في كل المجالات، متناولًا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الصناعية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تقدم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كل الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

ووجه محافظ المنيا بتسهيل جميع الإجراءات اللازمة للبدء في المشروعات، ودفع العمل وتيسير الحصول على كل التراخيص لإقامة تلك الأنشطة والتي ستساهم في توفير فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة لشباب المحافظة.

وأكد "القاضي"، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أي عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في القطاعات كافة.