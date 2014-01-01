أبوظبي القابضة تخصص 10 مليارات دولار للاستثمار بمشروعات الشراكة مع مصر والأردن والبحرين

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، إن الشراكة الاستراتيجية الصناعية التكاملية، بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، تبرهن مدى أهمية مدى التكامل الاقتصادي للدول العربية.



وأعلن الوزير، أن صندوق أبو ظبي الاستثمار، سيسهم بنحو 10 مليارات دولار في المشروعات المنبثقة عن شراكة التعاون الصناعي بين الدول الأربعة.



وأضاف أنه سيتم استثمار 5 مليارات دولار في القطاعات المرتبطة بالأدوية في الشراكة الصناعية مع الدول الأربعة.



وذكر الوزير، أن الاتفاقية تستهدف زيادة إنتاج القمح في الدول الأربعة وزيادة إنتاج صناعات البتروكيماويات.



وأوضح خلال اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية اليوم أن انضمام مملكة البحرين للاتفاق، يعزز قوة الشراكة الصناعية بين الدول الأربعة، خاصة مع تطور القطاع الصناعي البحريني مؤخرا.



وقال إن الإمارت تلقت عددا من طلبات التعاون في عدد من القطاعات ضمن اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الأربعة، موجها الدعوة للشركات للاستفادة من مرحلة التنفيذ الحالي للشراكة بين الدول الأربعة مؤكدا أن بلاده ستضمن التنفيذ الأمثل لتنفيذ المشروعات لجميع الدول المشاركة.