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أعلن نادي نيويورك سيتي الأمريكي، اليوم الاثنين، انتقال نجمه الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس إلى صفوف جيرونا الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإسباني على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وسجل كاستيلانوس 19 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي ليحصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الأمريكي، كما قاد فريقه نيويورك لحصد لقبه الأول في كأس المحترفين الأمريكي.

وتساوى كاستيلانوس مع سيباستيان دريوسي لاعب اوستن اف سي، في رصيد الأهداف في الموسم الماضي، كما صنع هدفين لفريقه.

وانضم المهاجم الأرجنتيني إلى صفوف جيرونا بعقد يمتد حتى يونيو 2023، مع عدم وجود بند يقضي بانتقال اللاعب بشكل نهائي للفريق الإسباني عقب نهاية فترة إعارته.

وقضى كاستيلانوس أربعة أعوام ونصف العام مع نيويورك، بعد انتقاله من صفوف توركي الأوروجوياني ، في البداية بعقد إعارة في 2018 قبل انضمامه بعقد نهائي.

ويعتبر كاستيلانوس ثاني الهدافين التاريخيين في نيويورك سيتي خلف المهاجم الإسباني ديفيد فيا، بتسجيله 50 هدفا في 109 مباريات في الموسم الاعتيادي من الدوري الأمريكي.