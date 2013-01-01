هيومن رايتس ووتش: متمردون أعدموا 29 شخصا في الكونغو الشهر الماضي

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن متمردي جماعة "ام 23" قتلوا 29 مدنيا على الأقل خلال الشهر الماضي منذ سيطرتها على أجزاء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك قولها في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الاثنين إن جماعة "ام 23" اتهمت العديد من الضحايا بإبلاغ القوات الحكومية بمواقع المتمردين.

وقال توماس فيسي، كبير الباحثين بشأن الكونغو في هيومن رايتس ووتش "منذ سيطرة /ام 23/ على العديد من البلدات والقرى في إقليم نورث كيفو في حزيران/يونيو الماضي، ارتكبوا نفس الانتهاكات المروعة ضد المدنيين التي قمنا بتوثيقها في الماضي". ولم يرد متحدث باسم /ام 23/ على طلب للتعليق.

وكان جيش الكونغو وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد هزما تمردا سابقا لجماعة /ام 23/ كان مدعوما من رواندا المجاورة في عام 2013 .

وتسبب تجدد القتال في نزوح أكثر من 170 ألف شخص منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفقا للأمم المتحدة.