حزب الله اللبناني يدين استهداف ‏ كنيسة بمحافظة حماة السورية



أدان "حزب الله" اللبناني بشدة في بيان اليوم الإثنين استهداف حفل افتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية بمحافظة حماة، وسط سوريا.



وقال البيان " يدين حزب الله بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حشداً من المصلين أثناء ‏احتفال ديني بافتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية بريف حماة، وهو تأكيد إضافي على ‏مواصلة الجماعات الإرهابية إجرامها بحق المدنيين وسعيها الدائم لزعزعة ‏الاستقرار والأمن في سوريا". ‏



وأضاف البيان "أن حزب الله إذ يتقدم من القيادة ومن الشعب السوري الشقيق وذوي الشهداء بأحر ‏التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى الرحمة لهم والعافية للجرحى، يعرب عن رفضه ‏التام لاستهداف دور العبادة، والتي يحرص حزب الله على سلامتها وحفظها وقد قدّم ‏شبابه شهداءً دفاعاً عنها". ‏



كان عدد من الأشخاص قد سقطوا بين قتلى وجرحى ، أمس الأحد، خلال قصف صاروخي على حشد من المواطنين خلال حفل افتتاح وتكريس كنيسة "أيا صوفيا" في مدينة السقيلبية في ريف حماة السوري.