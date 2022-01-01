حزب الله اللبناني يدين استهداف ‏ كنيسة بمحافظة حماة السورية

أدان "حزب الله" اللبناني بشدة في بيان اليوم الإثنين استهداف حفل افتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية بمحافظة حماة، وسط سوريا.
وقال البيان " يدين حزب الله بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حشداً من المصلين أثناء احتفال ديني بافتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية بريف حماة، وهو تأكيد إضافي على مواصلة الجماعات الإرهابية إجرامها بحق المدنيين وسعيها الدائم لزعزعة الاستقرار والأمن في سوريا".
وأضاف البيان "أن حزب الله إذ يتقدم من القيادة ومن الشعب السوري الشقيق وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى الرحمة لهم والعافية للجرحى، يعرب عن رفضه التام لاستهداف دور العبادة، والتي يحرص حزب الله على سلامتها وحفظها وقد قدّم شبابه شهداءً دفاعاً عنها".
كان عدد من الأشخاص قد سقطوا بين قتلى وجرحى ، أمس الأحد، خلال قصف صاروخي على حشد من المواطنين خلال حفل افتتاح وتكريس كنيسة "أيا صوفيا" في مدينة السقيلبية في ريف حماة السوري.