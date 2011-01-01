أكثر من 20 ألف تونسي هاجروا بطرق غير شرعية في مدة عام من التدابير الاستثنائية

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة غير الحكومية التي تعنى بالهجرة، عن مغادرة أكثر من 20 ألف تونسي بطرق غير شرعية خلال عام منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية حتى عشية الاستفتاء على دستور جديد للبلاد.

وجاء في البيانات ، التي التي تحصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 16 ألفا و343 شخصا غادروا تونس عبر البحر باتجاه إيطاليا ومالطا ما بين 26 يوليو 2021، أي بعد يوم من إعلان التدابير الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد إلى يوم 24 يوليو الجاري.

وفي نفس الفترة، غادر 3670 شخصا برا عبر شرق أوروبا انطلاقا من تركيا وصربيا ورومانيا وألبانيا ودول البلقان لدخول فضاء(منطقة)شنجن.

وخلال اليومين الأخيرين، وصل إلى إيطاليا 524 تونسيا، فيما تتحضر البلاد للاستفتاء على مشروع دستور جديد عرضه الرئيس قيس سعيد ويلقى مقاطعة من أغلب أطياف المعارضة.

وقال رمضان بن عمر العضو في المنتدى لـ(د.ب.أ) "بات التونسيون يمثلون المرتبة الأولى من بين المهاجرين من مختلف الجنسيات الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام بطرق غير شرعية بنسبة 18 بالمئة".

وأضاف بن رمضان أن النسب مرشحة للزيادة في الأشهر المقبل.

وتستقي المنظمة معلوماتها من بيانات وزارتي الداخلية في تونس وإيطاليا وشبكة من المنظمات المتعاونة في البلدين.

ويمثل ملف الهجرة غير الشرعية أحد الملفات الرئيسية في نقاشات ممثلي الاتحاد الأوروبي مع الرئيس قيس سعيد.

وعلى الرغم من حوادث الغرق الجماعية المتكررة قرب السواحل التونسية، يخاطر الشباب اليائسون من تونس بحياتهم لركوب البحر عبر زوارق صغيرة بحثا عن فرص حياة أفضل في إيطاليا أوإحدى دول الاتحاد الأوروبي الغنية.

وتتخطبط تونس في أزمات سياسية متلاحقة منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد عام، 2011 بجانب أزمة اقتصادية متراكمة بلغت ذروتها منذ نحو عام مع تعقد أوضاع المالية العمومية، بجانب ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة المهددة لفئات واسعة من الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة.

وإبان إعلان التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان في 25 يوليو 2021، وصل إلى إيطاليا في خلال أيام معدودة حتى نهاية نفس الشهر، 1325 مهاجرا تونسيا. وبلغت موجة الهجرة ذروتها في شهر أغسطس التالي بوصول 4035 مهاجرا إلى إيطاليا.

وخلال مدة عام من التدابير الاستثنائية، منع الأمن التونسي 27 ألفا و377 مهاجرا تونسيا من الوصول إلى وجهاتهم بطرق غير شرعية، وفق بيانات المنظمة.