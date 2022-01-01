اليابان تفرض حظرا على واردات الذهب الروسي اعتبارا من أول أغسطس



أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الإثنين، أن الحظر المفروض على واردات الذهب من روسيا إلى اليابان، والذي أقرته الحكومة اليابانية في وقت سابق، سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.



وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليابانية، أوردته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، يستند الحظر على واردات الذهب إلى قرار صدر في 5 يوليو الجاري من قبل مجلس الوزراء الياباني كجزء من إجراءات رامية لتجميد أصول عدد من الأفراد التابعين لروسيا.



وكانت اليابان من أولى البلدان التي فرضت عقوبات على روسيا جراء العملية في أوكرانيا، بعد فرضها عقوبات على البنك المركزي الروسي في 28 فبراير الماضي.



وفي 25 مارس، فرضت طوكيو حزمة جديدة من العقوبات ضدّ 25 مواطنًا و81 مؤسسة في روسيا، بينهم شخصيات حكومية ورجال أعمال، إضافة إلى شركات صناعية عسكرية وشركات تصنيع سفن.