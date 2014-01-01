اليابان تعلن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة

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أعلنت اليابان، اليوم الاثنين، عن ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصدر بالحكومة - لم تسمه - القول: إن المصاب بالمرض رجل في الثلاثينيات من عمره، ويعيش في العاصمة طوكيو.