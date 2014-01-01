اليابان تعلن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت اليابان، اليوم الاثنين، عن ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصدر بالحكومة - لم تسمه - القول: إن المصاب بالمرض رجل في الثلاثينيات من عمره، ويعيش في العاصمة طوكيو.