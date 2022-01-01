بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، دورة علاجية باستخدام عقار "باكسلوفيد"، المضاد للفيروسات، بمجرد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، يوم الخميس الماضي.

وقال طبيب البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن أصيب بآلام في الجسم والتهاب في الحلق وسيلان في الأنف وإرهاق وسعال جاف في بعض الأحيان، ويستجيب بشكل جيد مع علاج "باكسلوفيد"، بحسب صحيفة ديلي ميل.

وحصل بايدن على جرعتين من لقاح فايزر قبل وقت قصير من توليه منصبه، أول جرعة معززة في سبتمبر وجرعة إضافية في 30 مارس.

في السياق، كشف الدكتور كيفن سي أوكونور، طبيب الرئيس، أنّ التسلسل الأولي يشير إلى أن بايدن أصيب بمتحور BA5، وهو أكثر متحورات "كوفيد-19" شيوعا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وأضاف أنه مع استخدام بايدن لعقار "باكسلوفيد"، أظهرت أعراضه تحسنا.

و"باكسلوفيد" هو دواء مضاد للفيروسات من شركة فايزر يستخدم عقارين، هما "نيرماتريلفير" و"ريتونافير"، ويأتي على شكل أقراص، وهو مخصص للاستخدام من قبل المرضى الذين يُحتمل أن يصابوا بمرض خطير من فيروس كورونا.

وبحسب المعاهد الوطنية للصحة، فإن "نيرماتريلفير" هو مثبط للبروتياز أظهر نشاطا مضادا للفيروسات ضد جميع فيروسات كورونا المعروفة بإصابتها للبشر.

واستخدم "ريتونافير" سابقا ضد فيروس نقص المناعة البشرية، وبالنسبة لمرضى كورونا، فهو بمثابة معزز للمساعدة في ضمان وجود ما يكفي من "نيرماتريلفير" في الجسم ليكون فعالا.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام "باكسلوفيد" في حالات الطوارئ للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق، والذين يصابون بفيروس كورونا وتتراوح الحالة من خفيفة إلى معتدلة، لكنهم معرضون لخطر كبير للإصابة بمرض شديد من الفيروس القاتل، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقا مثل أمراض القلب.

وثبت أن الدواء يقلل من فرص دخول المستشفى أو الوفاة من "كوفيد-19"، وتعمل الحبوب بشكل أفضل إذا تناولها المريض في غضون خمسة أيام من بدء الأعراض.

يذكر أن النظام القياسي للعلاج يتمثل في ثلاث حبات مرتين يوميا لمدة خمسة أيام، حتى يتم استهلاك 30 حبة.

واثنان من الحبوب الموجودة في الجرعة تمنع الإنزيم الذي يحتاجه فيروس كورونا للتكاثر بشكل صحيح، ويوقف الفيروس من نشر الخلايا القابلة للحياة.

والحبة الثالثة هي دواء استخدم سابقا لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والذي يعزز الدفاعات المضادة للفيروسات عن طريق إيقاف التمثيل الغذائي للكبد والسماح بتأثير أول قرصين في الجسم لفترة أطول.

ورغم إجازة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام "باكسلوفيد" في علاج "كوفيد-19" في ديسمبر الماضي، إلا أنه بدأ السماح للصيادلة بإعطاء الدواء للمرضى قبل أسبوعين فقط.

وحتى أوائل شهر يوليو الجاري، لم يكن من الممكن وصف الدواء إلا من قبل الأطباء.

وتأتي الموافقة على الدواء بعد أن أمضت إدارة بايدن شهورا في محاولة زيادة الوصول إلى الدواء، والذي أظهرت الدراسات انخفاض الوفيات والإقامة في المستشفيات في مرضى "كوفيد-19" غير المحصنين بنحو 90%، لكن الدواء كان أقل فعالية في علاج المرضى الذين وقع تطعيمهم، وفقا للاختبارات السريرية.