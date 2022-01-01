واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الإثنين ، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و955 إصابة جديدة و5 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و11 ألفا و711 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 65 ألفا و862 حالة وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2778 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و755 ألفا و403 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و694 حالة وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 435 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 984 ألفا و75 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و957 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 896 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و768 ألفا و844 إصابة. ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 43 ألفا و 92 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين وألفا و 775 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و 271 حالة وفاة .

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 78 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 112 ألفا و217 إصابة مؤكدة، وتسجيل حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 786 حالة وفاة.

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و326 ألفا و123 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و 472 حالة وفاة .

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 ألفا و699 إصابة جديدة و104 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 20 مليونا و684 ألفا و182 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 176 ألفا و979 حالة وفاة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 148 ألفا و435 إصابة جديدة و200 حالة وفاة خلال الاسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و210 آلاف و771 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و707 حالات وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 35 ألفا و945 حالة إصابة و107 حالات وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 198 ألفا و552 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و 243 ألفا و150 حالة إصابة.

وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 10 ألاف و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة بلغ 532 ألفا و940 ألف حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1099 حالة بعد تسجيل 13 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي كينيا، تم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 337 ألفا و297 حالة والوفيات إلى 5670 حالة.

وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 102 إصابة وحالتي وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 796 ألفًا و 576 إصابة والوفيات إلى 9735 حالة.