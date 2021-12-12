الفلبين تسجل 19 ألفا و536 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 19 ألفا و536 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوع الماضي.



وقالت الوزارة حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إنه في الفترة من 18 يوليو إلى 24 يوليو الجاري، سجلت السلطات نحو 2791 حالة إصابة بالفيروس يوميًا وهو ما يمثل 33 بالمائة أعلى من الإصابات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع السابق.



يشار إلى أنه من بين الإصابات الإضافية التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، كان هناك 56 شخصا يرقدون في حالات خطيرة وحرجة وتم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها.



وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد حتى يوم أمس (الأحد) ثلاثة ملايين و752 ألفًا و534 حالة من بينها 27 ألفًا و116 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 60 ألفا و683 حالة، وقد تم تطعيم حوالي 71 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد من بينهم 9ر15 مليون تلقوا جرعات تعزيزية.