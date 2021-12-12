جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل سائق بسكين بسب خلافات الجيرة.



وكان اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الساحل التعليمي، باستقبال سائق مصاب بجرح نافذ بالبطن، إدعاء مشاجرة بمنطقة أرض المحلاوي دائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "ع ج ع"، 19 سنة، سائق، مصاب بجرح نافذ بالبطن، و"ع ح ع"، 25 سنة، عامل معماري، مقيمان بدائرة القسم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.