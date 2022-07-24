أثار تخلي عريس تونسي عن عروسه "لمياء اللباوي"، ومغادرته حفل الزفاف، بعد أن طلبت منه أمه ذلك بسبب أن العروس "قبيحة"، جدلًا واسعًا في تونس، وطالت الأم وابنها انتقادات واسعة.
وتداول رواد مواقع التواصل مجموعة صور ومقاطع فيديو للعروس والعريس، معتبرين أن هذا العريس "تنقصه الرجولة"؛ لأنه تخلّى عن عروسه بمجرد أن طلبت أمه منه ذلك، وفق قناة "الآن".
وتعاطف العديد من رواد مواقع التواصل مع العروس التي كتبت منشورًا عبر صفحتها على "فيسبوك"، أشارت خلاله إلى أنها "يتيمة"، مضيفة أنها أنفقت الكثير من الأموال تحضيرًا لزفافها، لكن العريس تركها ورحل.
وبعد علاقة دامت 4 سنوات، قام العريس بخطبة لمياء دون أن تحضر والدته، التي لم ترَ العروس إلا عبر الصور.
ويوم الزفاف وبعد دقائق من دخول عائلة العريس إلى القاعة المخصصة للحفل، طلبت الأم من ابنها المغادرة لأن "العروس لم تعجبها".
وامتثل الابن لطلب أمه وغادر حفل الزفاف، بالرغم من تدخل عدد من الحاضرين الذين طلبوا منه البقاء.
أثارت الواقعة موجة واسعة من التعاطف مع العروس، وكتب الفنان المسرحي التونسي هادي الماجري، عبر صفحته على "فيسبوك": "رسالة إلى لمياء اللباوي، العروس التي هرب زوجها وَتركها واختارت أن تكمل الحفل وحدها.. أنا هادي الماجري قررت أن أكتب لك هذه الكلمات وأتمنى أن تصلك".
وأضاف: "بكل حب وأخوة أقول لك ارفعي رأسك وواجهي العالم بكل قوة، أنت لم تخسري رجلًا.. أنت خسرت كائنًا كان يمكن أن يكون نقمة في حياتك.. أنت ربحت راحة وحرية لا تعوض".
وتابع: "لا تنكسري ولا تقولي إنك يتيمة.. أنا اليوم أردت مشاركتك هذه التجربة.. أقول لك إن أمي وأبي أيضًا ماتوا في نفس السنة وأنا ما زلت أدرس.. مرضت.. وبعد تخرجي لم أعمل، لكن لم أمد يدي لأحد.. فقط تشبثت بأحلامي".
ونشرت العروس لمياء اللباوي مقطع فيديو بعد التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرت فيه التعاطف والدعم الذي حصلت عليه من المتابعين.