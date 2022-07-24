أثار تخلي عريس تونسي عن عروسه "لمياء اللباوي"، ومغادرته حفل الزفاف، بعد أن طلبت منه أمه ذلك بسبب أن العروس "قبيحة"، جدلًا واسعًا في تونس، وطالت الأم وابنها انتقادات واسعة.

وتداول رواد مواقع التواصل مجموعة صور ومقاطع فيديو للعروس والعريس، معتبرين أن هذا العريس "تنقصه الرجولة"؛ لأنه تخلّى عن عروسه بمجرد أن طلبت أمه منه ذلك، وفق قناة "الآن".

تركها ليلة الزفاف لأن أمه قالت أنها ”قبيحة“.. عروس تونسية تثير موجة واسعة من الجدل 👰🏼‍♀️

التفاصيل في #تريندينغ_الآن 👈🏻 https://t.co/UC7LRTtzRs#تونس #أخبار_الآن pic.twitter.com/hfSE8qVVD7 — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) July 24, 2022

وتعاطف العديد من رواد مواقع التواصل مع العروس التي كتبت منشورًا عبر صفحتها على "فيسبوك"، أشارت خلاله إلى أنها "يتيمة"، مضيفة أنها أنفقت الكثير من الأموال تحضيرًا لزفافها، لكن العريس تركها ورحل.

وبعد علاقة دامت 4 سنوات، قام العريس بخطبة لمياء دون أن تحضر والدته، التي لم ترَ العروس إلا عبر الصور.

ويوم الزفاف وبعد دقائق من دخول عائلة العريس إلى القاعة المخصصة للحفل، طلبت الأم من ابنها المغادرة لأن "العروس لم تعجبها".

عروس تونسية تركها عريسها ليلة الزفاف بزعم أنها قبيحة تثير تفاعلاً في #تونس



"موجة تعاطف مع عروس تركها عريسها ليلة الزفاف وتصدر هاشتاغ #لمياء_اللباوي مواقع التواصل في تونس"#شاهد_سكاي pic.twitter.com/GPKnY5k08V — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 24, 2022

وامتثل الابن لطلب أمه وغادر حفل الزفاف، بالرغم من تدخل عدد من الحاضرين الذين طلبوا منه البقاء.

أثارت الواقعة موجة واسعة من التعاطف مع العروس، وكتب الفنان المسرحي التونسي هادي الماجري، عبر صفحته على "فيسبوك": "رسالة إلى لمياء اللباوي، العروس التي هرب زوجها وَتركها واختارت أن تكمل الحفل وحدها.. أنا هادي الماجري قررت أن أكتب لك هذه الكلمات وأتمنى أن تصلك".

وأضاف: "بكل حب وأخوة أقول لك ارفعي رأسك وواجهي العالم بكل قوة، أنت لم تخسري رجلًا.. أنت خسرت كائنًا كان يمكن أن يكون نقمة في حياتك.. أنت ربحت راحة وحرية لا تعوض".

وتابع: "لا تنكسري ولا تقولي إنك يتيمة.. أنا اليوم أردت مشاركتك هذه التجربة.. أقول لك إن أمي وأبي أيضًا ماتوا في نفس السنة وأنا ما زلت أدرس.. مرضت.. وبعد تخرجي لم أعمل، لكن لم أمد يدي لأحد.. فقط تشبثت بأحلامي".

ونشرت العروس لمياء اللباوي مقطع فيديو بعد التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرت فيه التعاطف والدعم الذي حصلت عليه من المتابعين.