أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أنها تقوم بحشد الجهود الوطنية لتوحيد الموقف العراقي حول الاعتداء التركي، فيما أشارت إلى أن هناك مساندة دولية بالدفاع عن سيادة العراق في مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "الخارجية العراقية حشدت الجهود الوطنية على مستوى مجلس النواب والحكومة لتوحيد الموقف العراقي بشأن الاعتداء التركي"، مبينا أن "ذلك سيكون رافعا للقرار الدبلوماسي العراقي".

وأضاف المتحدث أن "الدبلوماسية العراقية حشدت بدورها أيضا جميع جهود شركاء العراق وأصدقائه حول الاعتداء التركي"، مشيرا إلى أنها "حازت على مصادر الدعم المتعددة من خلال البيانات والمواقف الداعمة لحكومة العراق وشعبه، ثم الوعد بتبني التقارير الرسمية العراقية بقوة داخل مجلس الأمن الدولي والدفاع عن سيادة العراق وحماية مواقفه".