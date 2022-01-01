روبوت يكسر إصبع طفل في السابعة في مسابقة للشطرنج في موسكو

أفادت وسائل إعلامية روسية بأنّ إنسانا آليا كسر إصبع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، في مباراة للشطرنج في موسكو الأسبوع الماضي.

وأكّد رئيس اتحاد الشطرنج الروسي سيرغي لازاريف لوكالة أنباء "تاس" أنّ "الروبوت كسر أصبع الطفل" قائلاً: "هذا بالطبع أمرٌ سيئّ".

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الروبوت وهو يأخذ إحدى قطع الصبي. عندها أقدم الطفل على القيام بخطوته، فأمسك اللاعب الآلي أصبعه.