فيليبس تسجل خسائر خلال الربع الثاني

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أعلنت شركة الأجهزة المنزلية والإلكترونية الهولندية العملاقة فيليبس اليوم الاثنين تسجيل خسائر بقيمة 22 مليون يورو بما يعادل 02ر0 يورو للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل أرباح صافية بقيمة 150 مليون يورو بما يعادل 16ر0 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

جاءت الخسائر الصافية خلال الربع الثاني نتيجة تراجع أرباح التشغيل وتراجع صافي أرباح الأنشطة غير المستمرة وارتفاع النفقات.

في الوقت نفسه بلغت الأرباح المعدلة القابلة للتوزيع على المساهمين من الأنشطة المستمرة للشركة 14ر0 يورو للسهم مقابل 40ر0 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت مبيعات فيليبس خلال الربع الثاني إلى 18ر4 مليار يورو مقابل 23ر4 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.