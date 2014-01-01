محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة إنشاء مركز تدريب الصوب الزراعية

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا تحضيريا لمناقشة مقترح إنشاء مركز تدريب "الصوب الزراعية"؛ لتدريب المزارعين وتعريفهم بقيمة وفائدة الصوب الزراعية، التي يتضاعف الإنتاج بها إلى أربعة أضعاف الأرض المكشوفة، وتوفر مصدر دخل مميز لهم، بحضور النائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، وعلي العزازي مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وعاطف عباس مدير أملاك الدولة بالإصلاح الزراعي، والدكتور محمد أبو بكر رئيس مركز البحوث الزراعية بجزيرة شندويل.

وناقش الاجتماع سبل تنفيذ المقترح على أرض الواقع، واقتراح الأماكن التي تصلح لتنفيذ المركز.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة تضم كل من "الأملاك، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية الزراعة، والإصلاح الزراعي؛ وعضو من الشئون القانونية"؛ لإعداد دراسة شاملة عن المشروع، وسبل تحقيق الاستفادة الكاملة منه.

من جانبها أكدت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أهمية انتشار ثقافة الصوب الزراعية، والتي تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي كمًا ونوعًا، وتساهم في ارتفاع مستوى دخل المزارع.