قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسي الجاري يشهد انضمام 7 جامعات تكنولوجية؛ ليصل عددها الإجمالي إلى 10، مؤكدًا أن الخطوة هامة في التعليم الفني والتقني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الطالب يحصل من تلك الجامعات على بكالوريوس تكنولوجي، وبإمكانه استكمال الطريق حتى الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، قائلًا إنها تنقل التعليم التقني والفني في مصر نقلة نوعية.

ولفت إلى إضافة 11 جامعة أهلية هذا العام تحدد برامجها في الفترة الحالية، مضيفًا: «الجامعات الدولية 6 أفرع في العاصمة الإدارية تضم تخصصات علمية معاصرة، إضافة إلى منظومة الجامعات الحكومية، و27 جامعة خاصة».

وأكد أن منظومة التعليم العالي في مصر متنوعة، وتستوعب كل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والفنية، مشيرًا إلى أن البرامج الحديثة المضافة، تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتركز على البرامج التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ونصح الطلاب بالتعرف على قائمة تخصصات التعليم العالي المعتمدة في مصر، سواء تابعة للجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية والدولية، موضحًا أن التنسيق لطلاب الثانوية العامة هذا العام إلكتروني.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عن بدء التقديم الرسمي لاختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني، متابعًا: «الطالب يدخل برقم الجلوس والرقم القومي، وموقع التنسيق يحدد له الموعد والمكان الخاص بإجراء الامتحان، لابد من اجتياز الاختبار، ثم تأتي بعد ذلك المنافسة بين الطلاب الناجحين وفقًا للمجموع».