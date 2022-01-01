قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة أنهت العمل في 26 مدفنا من بين 42 من منظومة المخلفات الجديدة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، أنه تم إنشاء 60 محطة وسيطة وثمانية مصانع، مشيرة إلى طرح مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

وأشارت إلى أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة في ملف البيئة، بينها أنواع المخلفات، موضحة أن الطاقة الجديدة والمتجدد حازت على كل مميزات قانون الاستثمار .

ونوهت بأن هذا الأمر يُشجع المستثمرين من خلال إتاحة ميزة نسبية للراغبين في إنشاء مصنع لوضع بدائل للأكياس البلاستيكية.

