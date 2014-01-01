سوريا تسلم 146 شخصا من عائلات تنظيم داعش إلى طاجيكستان

أفادت وسائل إعلام رسمية، بتسليم 146 شخصا بينهم 104 أطفال و42 امرأة، من عائلات تنظيم داعش من الرعايا الطاجاكيين المحتجزين في مخيم الهول بريف الحسكة إلى جمهورية طاجيكستان.



وقالت قناة "روسيا اليوم"، إن الأشخاص (الذين سيتم ترحيلهم) نُقلوا بحافلات إلى مطار القامشلي الدولي ليجري ترحيلهم بعد ذلك إلى العاصمة الطاجيكية.



في السياق، أفادت صحيفة الوطن السورية، بأنّ عملية التسليم كانت بالتنسيق بين وزارة الخارجية السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، حيث تسلم هذه العلائلات وفد طاجكستاني برئاسة السفير الطاجيكي في الكويت.



وسيتم نقل هذه العائلات عبر أجنحة الشام من مطار القامشلي إلى مطار دمشق، ليتم نقلهم لاحقاً إلى العاصمة دوشمبه.



وفي وقت سابق من الاثنين، وصل وفد طاجاكستاني برئاسة الدكتور زبيد الله زبيدوف سفير دولة طاجيكستان في الكويت، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي.



وتم تسليم 104 أطفال و42 امرأة من عوائل تنظيم داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة طاجاكستان.



جدير بالذكر أن مخيم الهول الموجود بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، يضم قرابة 72 ألف شخص من عائلات تنظيم داعش يحملون جنسيات عربية وأجنبية، إضافة إلى عدد من العائلات السورية ممن نزحوا عن قراهم وبلداتهم.