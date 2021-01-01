قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا لربة منزل متهمة بقتل الطفل عمار صاحب الـ 5 سنوات، وكذلك الحبس سنة لكل من زوجها ونجليها بدائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك بسبب 8000 آلاف مبلغ خاص بجمعية، في القضية رقم 23544 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2079 لسنة 2021 كلي شمال بنها، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.



وكانت المحكمة ، أصدرت حكمها برئاسة المستشار سعيد أبو دنيا، وعضوية المستشارين جوزيف سمير بطرس، وحامد عبد الحميد جمال، وأمانة سر محمود سامي.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من ضبط سيدة وزوجها ونجليها، لاتهامهم بقتل طفل ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة.



وتولت النيابة التحقيق، فأمرت برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة مركز الخانكة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفل للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعمال تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانهم بخطف نجلهم وقتله، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحثي من فرع البحث الجنائي بالخانكة ومركز شرطة الخانكة.



وبالمعاينة والفحص تبين أن "ستيتة ع"، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجني عليه "عمار ر"، 6 سنوات، بمنطقة القلج دائرة المركز، على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل، فقامت باستدراج الطفل لمنزلها وذبحه بواسطة سلاح أبيض، ثم قامت بمساعدة زوجها "حمادة ع" 47 سنة، ونجليها "محمد ح ع"، 22 سنة، و"ع ح ع"، 25 سنة، بحفر حفرة بالدور الأرضي بمنزلهم وقاموا بدفن جثة الطفل.



وتحرر المحضر بالواقعة، وبمواجهة المتهمين بما تم أدلوا باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة مركز الخانكة.



كما انتقل فريق النيابة لمنزل الواقعة بالقلج وسط كردون أمني، وأرشدوا عن مكان دفن الجثة وجرى استخراج الجثة، وإحالتها للطب الشرعي للتشريح، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.