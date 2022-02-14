ضبط ٢٥ طن سماد زراعى مجهول المصدر بالبحيرة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بقيادة المهندس مجدي الخضر وتحت إشراف أشرف عبد الحميد وكيل المديرية ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تفتيشية مكبرة لضبط الأسواق بمركز وادى النطرون.

أسفرت الحملة عن ضبط 1000 جركن حامض فوسفوريك " سماد زراعى" بإجمالي 25 طن مجهول المصدر، وتم مصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات المستمرة لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.