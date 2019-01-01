أوكرانيا: مقتل 39 ألفا و700 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين أنه بمرور خمسة أشهر على انطلاق العملية العسكرية الروسية في البلاد، ارتفع عدد قتلى الجنود الروس إلى 39 ألفا و700 جندي من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 25 فبراير إلى 25 يوليو بلغ حوالي 39 ألفا و700 جندي".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1730 دبابة و3950 مركبة مدرعة و876 من النظم المدفعية و257 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و222 طائرة و188 مروحية و714 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و15 سفينة و2832 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 73 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا بلغ 1044 بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام أنه: "بحلول صباح اليوم 25 يوليو، تضرر أكثر من ألف طفل في أوكرانيا" نتيجة للعمليات الروسية، وعلى وجه الخصوص، قتل 358 طفلا وأصيب 686 آخرون".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس، حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.