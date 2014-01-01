الاتحاد الأوروبي يوافق على لقاح دنماركي مضاد لجدري القرود

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وافق الاتحاد الأوروبي رسميا، على استخدام لقاح شركة أدوية دنماركية مغمورة المضاد لجدري القرود، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية التفشي حالة طوارئ صحية عالمية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت شركة بافاريان نورديك الدنماركية اليوم الاثنين، أن لقاحها إمفانكس المضاد للجدري حصل على إجازة ليصنف أنه مضاد لجدري القرود.

وتأتي هذه الخطوة بعد إجازة مماثلة باستخدام اللقاح في كندا والولايات المتحدة.

وطال التفشي العالمي لجدري القرود نحو 16 ألف شخص في أكثر من 70 دولة في شهور قليلة.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية التفشي مطلع الأسبوع حالة طوارئ صحية عامة تتطلب اهتماما دوليا وهو القرار الأول من نوعه منذ تفشي فيروس كورونا.