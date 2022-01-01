رئيس شؤون البيئة سابقا: إيقاف التكريك في الساحل الشمالي غير كافٍ لإنهاء نحر الشواطئ

قال الدكتور صلاح حافظ رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، إن إيقاف التكريك في الساحل الشمالي غير كافٍ إطلاقا لإنهاء أزمة نحر الشواطئ هناك، مشيرا إلى أن مشروع المارينا الجديدة هي السبب في أزمة نحر الشواطئ في الساحل الشمالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن النحر في بعض مناطق الساحل الشمالي أثر في التوازن البيئي الذي اشتهرت به هذه المناطق الساحلية.

وأشار إلى أن التأثيرات البيئية للمشروع أثبتت مخالفات جسيمة في الرسوم التي تم الموافقة عليها قبل خمس سنوات.

وتابع: "لازم نشوف الموافقة الأصلية المشروطة لمشروع المارينا وما تم حاليا، والمشروع ده يجب أن يتوقف وتزال أي مخالفات، والمتخصصون يعلمون جيدا أن نضوب الرمال في هذه المنطقة بسبب المارينا وليس لأي سبب آخر".