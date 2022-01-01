سلطات لوجانسك: استمرار عمليات نزع الألغام والمتفجرات في مدينة ليسيتشانيك

أعلنت السلطات في جمهورية لوجانسك، استمرار الوحدات الروسية في عمليات نزع الألغام والمتفجرات في مدينة ليسيتشانيك.



وأضافت السلطات حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين، أن عمليات نزع الألغام تأتي في ظل استمرار المعارك على خطوط التماس فيما تستهدف القوات الأوكرانية البنية التحتية بصواريخ أمريكية.



وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية زرعت الألغام والمتفجرات داخل المباني السكنية والمنشآت الحيوية في محاولة لعرقلة تقدم القوات المشتركة، وأن العمل في مدينة ليسيتشانسك المحررة يتمثل في البحث عن أجسام قابلة للانفجار والألغام المضادة للدروع، مشيرة إلى أن آليات عسكرية خاصة تعمل لنزع تلك الألغام كي يستطيع السكان العودة بأمان إلى هذه المناطق.