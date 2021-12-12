روسيا بصدد محاكمة أوكرانيين أمام محكمة دولية تخطط لإقامتها

تعتزم روسيا تقديم أكثر من 200 أوكراني للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام محكمة دولية تعمل على إنشائها.



وأوضح ألكسندر باستريكين رئيس "لجنة التحقيق الروسية"، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا جازيتا" نشرتها اليوم الاثنين، أن هذه المحكمة ستكون تحت قيادة منظمة شريكة لروسيا.



وأضاف أن دولا من بينها بوليفيا وإيران وسوريا أبدت اهتماما بالمشاركة في المحكمة.



وأضاف باستريكين أن هناك تحقيقات جارية بحق مواطنين بريطانيين وأمريكيين وكنديين وهولنديين وجورجيين تتعلق بالانخراط في أنشطة للمرتزقة، موضحا أنهم يواجهون اتهامات بالقتال إلى جانب أوكرانيا.



وكان انفصاليون موالون لروسيا في دونيتسك قد أصدروا بالفعل أحكاما بالإعدام بحق بريطانيين اثنين ومغربي. ولا تزال إجراءات الاستئناف مستمرة.



وتواجه روسيا أكثر من 1300 دعوى جنائية ضد نحو 400 شخص أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد السكان المدنيين في أوكرانيا.



وفي التحقيقات الأولية، أدين نحو 220 شخصا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.



وعلى الأرض، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الاثنين أن القوات الروسية قامت بمزيد من المحاولات للهجوم على سلوفيانسك في كراماتورسك بدونيتسك شرق أوكرانيا.



وقال الجانب الأوكراني إنه تم صد معظم الهجمات.



وفي الجنوب، ذكرت هيئة الأركان أن خيرسون شهدت معارك بالمدفعية الثقيلة وضربات جوية روسية. ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.