هولندا تدرس إيواء الساعين للجوء على متن بواخر سياحية

تعتزم هولندا دراسة فكرة إيواء الساعين للجوء على متن بواخر سياحية راسية في البحر في حال تعذر وجود مرافئ لرسو القوارب الضخمة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين بأن خطة الحكومة الهولندية تتمثل في توفير مأوى لطالبي اللجوء على متن ثلاث بواخر سياحية كبيرة ، بعد أن نفدت الأمكنة في المنشآت التقليدية الأخرى.

وصرح متحدث باسم وزارة العدل والأمن الهولندية لوكالة بلومبرج بقوله "كافة أماكن الإعاشة التي لدينا بالفعل ، باتت مكتظة للغاية".

وذكرت الوزارة أن رسو السفن في عرض البحر سيكون هو الملجأ الأخير.

وجاء في خطاب أرسلته وزارة العدل إلى البرلمان أن الوضع في مراكز الاستقبال بلغ مرحلة "حادة" .

وأوضحت الوزارة أن في بعض الحالات كانت الإعاشة الليلية تتم في ظل "ظروف بغيضة" حيث تعين على الشخص المؤقت أن يقضي الليل جالسا على كرسي أو في خيمة.

ومن المتوقع أن تأوي كل باخرة بشكل مؤقت ألف طالب لجوء ، حيث يتم افتتاح الأولى في أغسطس، والثانية والثالثة في سبتمبر ونوفمبر.