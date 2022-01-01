ألمانيا: التخفيض الجديد لتدفق الغاز عبر نورد ستريم 1 ليس له سبب فني



قالت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا إن التخفيض الجديد لتدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1 ليس له سبب فني.



وقالت متحدثة باسم الوكالة اليوم الاثنين:" علمنا بالإعلان"، مشيرة إلى أن الوكالة تراقب الوضع بدقة وتجري مشاورات مكثفة مع وزارة الاقتصاد وفريق إدارة أزمة الغاز.



وأضافت المتحدثة:" لا يوجد وفقا لمعلوماتنا سبب فني لتخفيض التوريدات".



كانت شركة "جازبروم" الروسية للطاقة أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها ستخفض اعتبارا من بعد غد الأربعاء التدفق اليومي للغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى 20%.



وأوضحت الشركة في بيان أنه اعتبارا من الساعة السادسة بتوقيت وسط أوروبا من بعد غد الأربعاء سيتدفق يوميا 20% أو 33 مليون متر مكعب من الغاز عبر أهم خط إمداد إلى ألمانيا، وأرجعت التخفيض إلى إصلاح توربين آخر.