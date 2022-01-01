أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 570.2 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 570 مليونا و193 ألف حالة، مقابل 569 مليونا و644 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.



وارتفع إجمالي الوفيات لـ6 ملايين و384 ألف وفاة. وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي تم إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و918 مليون جرعة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.