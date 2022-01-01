 تراجع أرباح جوليوس بير جروب المصرفية السويسرية - بوابة الشروق
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تراجع أرباح جوليوس بير جروب المصرفية السويسرية

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 8:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 8:50 ص

أعلنت مجموعة "جوليوس بير جروب" المصرفية السويسرية اليوم الاثنين تراجع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 26% سنويا إلى 451 مليون فرنك، في حين تراجع ريع السهم الواحد بنسبة 24% إلى 15ر2 فرنك.

وبلغت الأرباح المعدلة للمجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي 479 مليون فرنك، بما يعادل 27ر2 فرنك للسهم الواحد، في حين تراجعت أرباح التشغيل بنسبة 4ر6% إلى 87ر1 مليار فرنك خلال النصف الأول مقابل 99ر1 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع إجمالي قيمة الأصول التي تديرها المجموعة خلال النصف الأول بنسبة 2ر11% سنويا إلى 428 مليار فرنك، بسبب التراجع الكبير في أسواق الأسهم والسندات العالمية.


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