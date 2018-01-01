العراق يسجل 3 وفيات و2953 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الإثنين، تسجيل 2953 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى مليونين و432 ألفا و 786.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء إلى 25 ألفا و293.

وأشار التقرير إلى شفاء 2886 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 372 ألفا و11.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 آلاف و 461 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و 963 ألفا و828 شخصا.