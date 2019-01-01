المبعوث الأممي لليمن يؤكد استمراره في الانخراط مع الأطراف لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها

أكد المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج، استمراره في الانخراط مع الأطراف لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، والتأكد من أن اليمنيين في جميع الأنحاء يتمتعون بالحماية وبحرية أكبر في الحركة، وأن يشعروا بـ"الأمل الذي من المُفترض أن تُؤمنه هذه الهدنة".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جروندبرج" أن الهدنة أحدثت تحولا كبيرا لليمن، وحققت فرقا ملموسا في حياة الناس.

وذكر أنه يكثف اتصالاته مع الأطراف لدعم تنفيذ جميع بنود الهدنة، واستكشاف الفرص لتوسيع نطاقها وتمديد أجَلِها لما بعد الثاني من أغسطس.

وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن تشارك الأطراف اليمنية بشكل بنّاء في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، وأن تدرك المكاسب التي يمكن تحقيقها للشعب اليمني من خلال تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، مؤكداً أن يجب الاستفادة من هذه المناسبة وعدم تفويت الفرصة.

كان المبعوث الخاص إلى اليمن، قد أدان في بيان الهجوم الذي أصاب حي زيد الموشكي السكني في تعز، وأدّى إلى إصابة 11 طفلا وطفلة، وطالب "هانس جروندبرج" الأطراف المتحاربة بضرورة الالتزام بموجب القانون الدولي بخصوص حماية المدنيين.